شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في خمسة أسابيع مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار والأنظار على اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ 25 من أيلول/سبتمبر وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 05:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.22% لتتداول حالياً عند 17.78$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.82$ للأونصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 97.70 مقارنة بالافتتاحية عند 97.68.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 125 ألف وظيفة مضافة مقابل 135 ألف وظيفة مضافة في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

كما تتطلع الأسواق عقب ذلك للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثالث والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو لأكبر اقتصاد في العالم إلى 1.6% مقابل 2.0% في الربع الثاني الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي إلى ما بين 1.50% و1.75%، وقبل أن نشهد المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وفي أعقاب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوسع في التحفيز وخفض الفائدة.

ويذكر أن باول نوه مسبقاً لكون المخاطر التي توجه الاقتصاد الأمريكي على رأسها عدم اليقين حيال الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين وملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ونود الإشارة، لكون التفاؤل الذي خيم على الأسواق في نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري حيال فرص توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق بحلول منتصف الشهر المقبل.

وذلك بالإضافة إلى موافقة بروكسل الاثنين من جديد على تمديد أجل خروج بريطانيا حتى 31 من كانون الثاني/يناير المقبل، يحد من فرص خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي، مع العلم، أن التفاؤل إبرام واشنطون وبكين المرحلة الأولي من الاتفاق التجاري خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (APEC) في تشيلي، قد تقلصت أمس الثلاثاء عقب التقرير التي تبعنها من قبل وكالة رويترز الإخبارية.

هذا وقد علق مسئول في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز بالأمس حيال تطورات ملف الحرب التجارية القائمة بين أمريكا والصين وفرص التوصل لإبرام المرحلة من الاتفاق بين الطرفين، بأنه قد لا يتم توقيعه، مع أعربه لرويترز "إذا لم يتم توقيعه في شيلي، فأن هذا لا يعني أنه ينهار، هذا فقط يعني أنها ليست جاهزة"، وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب ترامب الاثنين عن توقعاته بأن يتم إبرام اتفاق تجاري مع الصين "قبل الموعد المحدد".