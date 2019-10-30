اتفاقية سعودية يابانية في قطاع تقنية وصيانة السيارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

شهد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعات اليابانية إيسهو سوغوارا، توقيع مذكرة تفاهم خلال فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ممثلة في مدير عام قسم السيارات بمكتب الصناعات التحويلية، وبين المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، ممثلا بالمدير التنفيذي لدعم المعهد سالم الأسمري، على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وتبرز مذكرة التفاهم التعاون الوثيق والعلاقات الثنائية بين السعودية واليابان، وهي علاقات قائمة على أسس الرؤية السعودية اليابانية 2030.

Advertisements

وكان المنتدى أقيم تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار وتنظمه هيئة التجارة الخارجية اليابانية ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في طوكيو باليابان، والذي هدف إلى بحث فرص الأعمال المتاحة لشركات التقنية اليابانية للإسهام في القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، تحت شعار «استثمر في السعودية» كوجهة جاذبة للاستثمار، خاصة في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه.

وقال الأسمري إن توقيع الاتفاقية الجديدة مع اليابان يعد مكسبا كبيرا للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات الذي أثبت تميزه في التدريب في مجال تقنية وصيانة السيارات وتطبيقه أعلى المعايير في جودة التدريب.

يذكر أن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات نال في سبتمبر الماضي شهادة تكريم من وزير خارجية اليابان بصفته أفضل معهد في المملكة والشرق الأوسط، حيث إن توقيع الاتفاقية الجديدة يجعل المعهد ضمن برامج رؤية المملكة 2030 المشتركة مع اليابان.