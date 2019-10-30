بنك التنمية يطلق 3 منتجات لتشجيع الادخار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق بنك التنمية الاجتماعية ثلاث مبادرات ومنتجات ابتكارية بهدف نشر ثقافة الادخار، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي وعدد من ورؤساء الهيئات الحكومية والمسؤولين في الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص ومديري البنوك السعودية.

60 ألف منشأة

وأشار المدير العام للبنك إبراهيم الراشد إلى أهمية الادخار بوصفه ركيزة مهمة ضمن الشمول المالي، مبينا أن استراتيجية البنك أولت أهمية عالية للفئات الأقل حظا ضمن منظومة الشمول المالي، ولذلك تم تطوير حزم المنتجات لضمان الوصول لخدمة هذه الشرائح عبر تقديم خدمات الائتمان والادخار.

وقال: «يسعدنا إطلاق الحزمة الثانية من منتجات الادخار، التي تستهدف عملاءنا من شرائح الأسر المنتجة وعملاءنا المستفيدين من منتجات تمويل المنشآت الصغيرة والأعمال الحرة بإذن الله، وبحلول 2025 سنتمكن من تمويل 200 ألف أسرة منتجة و60 ألف منشأة متناهية الصغر».

20 ألف عميل

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من جانبه أكد رئيس قطاع الادخار ببنك التنمية الاجتماعية فيصل باوزير أن إطلاق هذه المبادرات والمنتج امتدادا لما يقوم به البنك في جانب الادخار والأمان المالي للفرد والمجتمع على حد سواء، مؤكدا أن البنك أطلق برنامج زود الادخاري في 31 أكتوبر 2018، حيث بلغ عدد مشتركيه أكثر من 20 ألف عميل، وتجاوزت قيمة مدخراتهم حاجز 62 مليون ريال، يشكلون ما نسبته 30% من مجموع مشتركي التمويل الاجتماعي.

10 جهات حكومية

وبين باوزير أن منتج «زود» هو مستهدف كأحد مخرجات المستهدفات الاستراتيجية الوطنية للادخار، والتي تشمل 36 مبادرة تم توزيعها على 10 جهات حكومية تهدف إلى تعزيز العرض من قبل القطاع العام والخاص ونشر ثقافة الادخار، مبينا أن البنك يتولى ضمن هذه الخطة تنفيذ مبادرتين: هي توفير منتجات ادخارية لعملائه ونشر الثقافة المالية والادخار للشرائح المستهدفة ورفع نسبة المدخرات الحالية البالغة 6% من إجمالي دخل الأسر السعودية إلى 10%، كما أن البنك يتقاطع مع ركائز «برنامج تطوير القطاع المالي» أحد برامج رؤية المملكة 2030 في كل من ركيزة تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، وركيزة تطوير سوق مالية متقدمة وركيزة تعزيز وتمكين التخطيط المالي الشخصي.

90 ألف مستفيد

وأشار باوزير إلى أن البنك أسهم في نشر ثقافة الادخار والتخطيط المالي للمستقبل، وترسيخ هذه العادة لجميع الشرائح المستهدفة، حيث حقق الوصول إلى 500 ألف عميل عبر منصات مختلفة، والقيام بورش عمل وتدريب 90 ألف مستفيد ومستفيدة في 97 مدينة ومحافظة في المملكة، مشيرا إلى أن البنك يهدف من منتج زود إلى تعزيز ثقافة الادخار والوعي المالي بين المشتركين، حيث إن الادخار له أهمية في حياة الفرد والمجتمع لخلق روح المنافسة بين المشتركين بطريقة مبتكرة، وكذلك تحفيز المشتركين على الادخار والتخطيط المالي.

المنتجات الادخارية التي أطلقت: