فرص استثمارية واعدة للمنشآت الصغيرة في تقنيات المياه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكد مدير مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه المكلف سعيد الشهراني قبول 10 مشاريع في تقنيات المياه بعضها قائم والبعض الآخر أفكار، مضيفا أن قبول تلك المشاريع بعد تنظيم معسكر تدريبي بمشاركة 46 مشاركا على مستوى المملكة في مطلع أكتوبر الحالي، ولمدة 5 أيام، منوها إلى أن المركز بدأ أعماله ابتداء من سبتمبر الماضي، وقام بزيارات تعريفية في عدد من المناطق.

وقال خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية، إن هناك فرصا هائلة متاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل في عدد من الأنشطة ذات العلاقة بتقنيات المياه، وتوفير بعض متطلبات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مضيفا أن المركز هو نتيجة ثمرة تعاون ما بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تقديم برنامجين

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وأشار إلى أن المركز يقدم برنامجين رئيسيين للشركات والمصانع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأفكار الريادية في قطاعات المياه، فبرنامج الاحتضان تكميلي يقدم للشركات والمصانع المحلية المختصة في مجالات تقنية المياه لتسهيل وصولها لسلاسل الإمداد، وذلك لتلبية احتياجات المؤسسة العامة لتحلية المياه محلية، وأما برنامج ما قبل الاحتضان فهو برنامج تأهيلي يقدم لرواد الأعمال الجدد وأصحاب المشاريع الناشئة لدعم هذه المشاريع من خلال المتابعة والتدريب على أحدث طرق الإدارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

معمل الهندسة العكسية

وبين أن معمل الهندسة العكسية يعنى بعملية تدوين الأبعاد الثنائية والثلاثية للقطع الميكانيكية لغرض تحسين أدائها وإعادة تصنيعها عن طريق المصانع المحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث ستساعد عملية الهندسة العكسية على تحديد الثغرات الصناعية المحلية لتلبية احتياجات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وذكر أن المركز أنشئ لتعزيز الابتكار ودعم رواد الأعمال من خلال تكوين نظام ريادي يقوم على تطوير البنية التحتية والمساعدة في تطوير الشركات المحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الفاعلية والنتائج النهائية للمشاريع المحتضنة، وذلك لمواءمة أهداف رؤية 2030، والتي تنص على توطين قطاع التصنيع لقطع الغيار لزيادة الناتج المحلي من التصنيع وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي.