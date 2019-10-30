شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل..غرفة تجارة القاهرة تعلن عن أكبر مول تجارى للملابس يوفر 1300 فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُوقّع شعبة الملابس الجاهزة بـغرفة القاهرة التجارية الأحد المقبل، بروتوكول تعاون للإعلان عن إقامة أكبر مول تجارى متخصص فى الملابس الرجالى والحريمى والأطفالى من نوعه فى مصر، بهدف فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج المحلى، بجانب تحقيق متطلبات السوق المحلى بحجم تداول استثمارى فى العام 2 مليار جنيه ويوفر ما يقرب من 1300 فرصة عمل مباشرة.

وقال عمرو حسن رئيس الشعبة، إن فكرة المول جاءت من منطلق تحريك وتنشيط الحركة التجارية داخليًا وخارجيًا ودعم قطاع الملابس الجاهزة وإعادة المنتج المصرى للأسواق الخارجية بهذا التجمع الكبير لأكبر الماركات ويعتبر أول مول تجارى فى مصر والشرق الأوسط.

ولفت "حسن" إلى أنه عند عرض فكرة المول على المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رحب بها وقام بدعم الشعبة وتشجيعها بحيث يكتمل هذا المشروع المهم الذى يساهم فى فتح أسواق جديدة للمنتج المحلى بالدول الخارجية.

وقال رئيس شعبة الملابس إن دعم المهندس إبراهيم العربى وراء اتخاذ الشعبة خطوات إيجابية فى هذا المول الذي نعلق عليه آمالًا كبيرة فى دعم صناعة الملابس الجاهزة سواء بالسوق المحلى أو الخارجى.

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وقال إن عدد الشركات والمصانع التى ستشارك فى هذا المول تصل إلى 300 شركة مصرية من أكبر الماركات المصرية لتصدير العلامة التجارية للسوق الخارجى بمستهدف 70% تصدير من منتجات هذا المول و30% للسوق المحلى.

وكشف "حسن" أن يوم الأحد المقبل سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمول وموعد افتتاحه رسميًا وبعض الماركات المهمة التى يتضمنها، وبعض الأسواق المستهدفة وغيرها من التفاصل التى تتعلق بالمول.