شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بنكى: البنوك التى لن تأخذ بالتطور الرقمى ستختفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجارى لدولي، إن العائد على الاستثمار في التحول الرقمي مرتفع جدا، لأن عدد لا بأس به من العملاء لديه استعداد لقبول سعر أقل على الوديعة وأعلى على القرض في سبيل الحصول على تجربة مصرفية متميزة، لذا الدافع الاقتصادي موجود.

وقال أحمد عيسي خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم حول التحول الرقمي، إن العالم مازال أمامه وقت طويل من أجل تحقيق التحول الرقمي، ورغم أنه لم يفتنا كثيرا إلا أن هناك دول سبقتنا بمراحل، مشيرا إلى أن القواعد الأوروبية لعبت دورا كبيرا في دفع البنوك للتحول إلى الـ " open bankink"، وبالتالي ارتفاع كبير في استثمارات شركات التكنولوجيا وقطعت أوروبا شوطا كبيرا في هذا الشأن.

وأوضح عيسي أهمية التحول الرقمي بالنسبة للمستهلك والمنشآت الاقتصادية، ويبقى على القطاع المصرفي إقناع مجالس إدارات المنشآت الاقتصادية بالإنفاق على التحول الرقمي، لافتا إلى أن البنوك التي لن تتمكن من تطوير نفسها ستختفي، وإذا لم تنفتح البنوك سيحل محلها مؤسسات أخرى كوسيط مالي، واعتبر عيسي أن هناك تطبيقات في البلوك تشين يجب أن تفكر فيها الحكومات لوضع قواعد لاستخدامه، وأن هذه الخطوة من الممكن أن تحقق طفرة في تسجيل الممتلكات والوحدات العقارية، علما بأن هذه الأمور من أهم معوقات الحصول على القروض العقاري.