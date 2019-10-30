الاقتصاد

بورصة قطر تحدد يوم 12 نوفمبر المقبل آخر موعد لتداول العالمية للأوراق المالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بورصة قطر، عن آخر يوم لتداول الشركة العالمية للأوراق المالية، يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر المقبل، مع تحديد يوم الخميس 7 نوفمبر آحر يوم للشراء عبر الشركة

 

وجاء ذلك بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة العالمية للاوراق المالية بتاريخ 9 سبتمبر الماضى، بحل الشركة وتصفيتها، ومن ثم تقديم خطة التصفية من قبل المصفي إلى هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 24 سبتمبر، حيث وافقت الهيئة على خطة التصفية بتاريخ 16 أكتوبر.

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