شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تحدد يوم 12 نوفمبر المقبل آخر موعد لتداول العالمية للأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة العالمية للاوراق المالية بتاريخ 9 سبتمبر الماضى، بحل الشركة وتصفيتها، ومن ثم تقديم خطة التصفية من قبل المصفي إلى هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 24 سبتمبر، حيث وافقت الهيئة على خطة التصفية بتاريخ 16 أكتوبر.
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