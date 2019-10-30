شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح شركات مدرجة ببورصة قطر خلال الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عدد من الشركات المدرجة ببورصة قطر، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، وأظهرت البيانات تراجع أرباح كافة الشركات بنسب مختلفة.

وأفصحت الشركة القطرية للصناعات التحويلية، عن بياناتها المالية للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، حيث بلغ صافي الربح 100.5 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 170.5 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذى سبقه.

كما بلغ العائد على السهم 0.21 ريال قطري في الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، مقابل العائد على السهم 0.36 ريال قطرى لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كما أفصحت شركة أعمال عن بياناتها المالية غير المدققة للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، بلغ صافى الربح 257.8 مليون ريال قطرى، مقابل صافي الربح 336.3 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

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كما بلغ العائد على السهم 0.04 ريال قطري في الفترة المالية المنتهية فى 30/09/2019 مقابل العائد على السهم 0.05 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وأفصحت شركة قطر وعمان للاستثمار، عن بياناتها المالية للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، حيث بلغ صافي الربح 3.47 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 5.17 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كما بلغ العائد على السهم 0.011 ريال قطري في الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، مقابل العائد على السهم 0.016 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه .

وأفصح صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن البيانات المالية للفترة فى 30 سبتمبر لعام 2019، أظهرت البيانات أن قيمة أصول الصندوق كما في تاريخ 30 سبتمبر 2019، بلغت 365.30 ميلون ريال قطري، وأن صافي قيمة الأصول للوحدة قد بلغ 10.222 ريال قطري.