شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء وسط مشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.977 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 167.4 مليون ورقة مالية بقيمة 834.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.59% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.99%، والعرب على 7.42% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.08% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.91%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 2.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 28 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 10.1 مليون جنيه، 40.8 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14477 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالى، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2087 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 17439 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 5369 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 536 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1430 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.72% ليغلق عند عند مستوى 467 نقطة.

وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 67 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.