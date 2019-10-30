شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "عقارات السيف" تتراجع 8.8% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة عقارات السيف، المعلنة اليوم الأربعاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 8.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، إنها حققت صافي أرباح- لحاملي أسهم الشركة الأم- بقيمة 2.3 مليون دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.6 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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وتأثرت أرباح الربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي بارتفاع المصروفات إلى 1.3 مليون دينار بحريني، مقارنة بمصروفات إجمالية بلغت 1.1 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث لعام 2018

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 4.4 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث لعام 2019، مقارنة بما مقداره 4.5 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث لعام 2018 .

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 7 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 7.1 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.