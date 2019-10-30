شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "البحرين للتسهيلات التجارية" تتراجع 18.5% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، اليوم الأربعاء، تراجعاً في الأرباح بلغ 18.5% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 4.6 مليون دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.7 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وتأثرت أرباح الأرباح للربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي بارتفاع المصروفات التشغيلية إلى 5.7 مليون دينار بحريني، مقارنة بمصروفات تشغيلية بلغت 5.3 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث لعام 2018

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كذلك ارتفع مخصص انخفاض قيمة القروض الممنوحة والذمم المدينة (صافي الاستردادات) إلى 2.1 مليون دينار بالربع الثالث، مُقابل مُخصص بلغ 791 ألف دينار بالربع المُقابل من العام 2018.

وفي المُقابل، استطاعت الشركة تحقيق إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 12.2 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث لعام 2019، مقارنة بما مقداره 11.6 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث لعام 2018 .

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 15.5 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 16.1 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.