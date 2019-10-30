شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "ريدان" تُقر الاستحواذ الجزئي على "الجونة للحلويات" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة ريدان الغذائية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على عملية الاستحواذ الجزئي على شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة والمملوكة لاثنين من المساهمين المؤسسين وهم: مشعل عوض الله السلمي ونصار عوض الله السلمي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الاستحواذ سيتم بتحويل ستة فروع من الفروع المملوكة للروشة العالمية للحلويات (إحدى فروع شركة مطابخ ومطاعم ريدان) كجزء من مقابل الحصول على نسبة 30% كحد أدنى من شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة واعتماد المرشحين للمقيمين المعتمدين للمنشآت الاقتصادية من قبل الهيئة السعودية للمقيمين وهم: وليد أحمد محمد بامعروف والدكتور محمد عيد القحطاني وبسام محمد البقعاوي.

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وتجدر الإشارة إلى أن ريدان الغذائية حققت صافي أرباح بلغ 2.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والتكاليف التمويلية. وكذلك أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16) – عقود الايجار.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.