شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف بأرباح "سابتكو" إلى 95 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة النقل الجماعي "سابتكو"، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 95 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 95.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المصاريف الإدارية، ارتفاع تكاليف التمويل في الشركة التابعة، انخفاض الايرادات الأخرى، زيادة حصة الشركة في خسائر مشروع مشترك، وارتفاع الزكاة وضريبة الدخل.

وفي المُقابل ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 119.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 103.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث إلى 485.3 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 464.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 74.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 61.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 21.6%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 20.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 34.1 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 39.8%.

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