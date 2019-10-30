شكرا لقرائتكم خبر عن "كيمانول" تتحول للخسائر بالربع الثالث لانخفاض أسعار بيع المنتجات البتروكميائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 32.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 22.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض أسعار بيع معظم المنتجات البتروكميائية في الأسواق العالمية مما أثر سلباً على مبيعات الشركة.

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وتراجعت إيرادات الشركة إلى 113.3 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 187.2 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 41.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 43.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 21.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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