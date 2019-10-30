شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سيسكو" تتراجع 39.6% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية غير المُدققة للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، المعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 39.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 6.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 11.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى تكوين مخصص بقيمة 16.6 مليون ريال مقابل الذمم التجارية المدينة ويشمل ذلك مبلغ 13.5 مليون ريال مقابل عميل واحد في قطاع الخدمات اللوجستية كما ذكر في إعلان الشركة سابقاً بتاريخ 9 سبتمبر الماضي، ومبلغ اضافي قدره 3.1 مليون ريال في قطاع الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

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وفي المُقابل، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 172.2 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 147.4 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 45 مليون مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 23.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 90%.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 38.2 مليون مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 203.2%.

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