شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودية توافق على طرح صندوق وقفي لشركة البلاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة البلاد للاستثمار" على طرح وحدات "صندوق إنسان الاستثماري الوقفي" طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إن قرار الاستثمار دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأكدت الهيئة أنه يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

وأضافت أنه في حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

كما أكدت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت قرارها في منتصف الشهر الجاري المتضمن الموافقة لـ "شركة البلاد للاستثمار" على طرح وحدات "صندوق البلاد للمرابحة بالدولار الأمريكي" طرحاً عاماً.

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وكانت السوق المالية قد أعلنت، خلال سبتمبر الماضي، عن موافقتها على طلب شركة "ألفا المالية" على طرح وحدات صندوق "صندوق ألفا للمرابحة" طرحاً عاماً.

ووافقت الهيئة، خلال سبتمبر الماضي، على طلب "شركة أصول وبخيت الاستثمارية" بطرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق معارف ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

كذلك وافقت الهيئة، خلال يوليو الماضي، على طلب "شركة ألفا المالية" بطرح وحدات صندوق "صندوق ألفا للأسهم السعودية" طرحاً عاماً.

ووافقت الهيئة، خلال مارس الماضي، على طلب "شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي" طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق ميفك ريت"، في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

كذلك وافقت الهيئة، خلال مارس أيضاً، على طلب شركة السعودي الفرنسي كابيتال" طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق بنيان ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.