شكرا لقرائتكم خبر عن كي بي إم للاستشارات: العقد الاستشاري للجسر الجديد نموذج مناسب للشراكة بين القطاعين العام والخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال إسماعيل العاني، رئيس القطاع الحكومي في كي بي إم للاستشارات، إن توقيع شركته على عقد استشاري للمرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد بين السعودية والبحرين يشكل مرحلة مهمة لإعداد النموذج المناسب للشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسة الجدوى المالية والمواصفات والرسومات الهندسية.

واعتبر العاني في مقابلة مع قناة العربية أن هذه الاتفاقية تشكل تمهيداً لإطلاق المشروع في المراحل النهائية من هذه الدراسة وتمتد فترة تنفيذ المشروع حوالي 34 شهراً.

ووقعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أمس الثلاثاء، عقد استشاري المرحلة الانتقالية للجسر الموازي لجسر الملك فهد، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية 2019.

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وكان كل من الجانبين السعودي والبحريني قد اتفقوا في أغسطس الماضي على تعيين شركة استشارية للبدء في تحديد المواصفات والرسومات الهندسية المطلوبة لمشروع الجسر الجديد الموازي لجسر الملك فهد الرابط بين الدولتين.

وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، برعاية صندوق الاستثمارات العامة، ومشاركة 49 شريكاً وحضور رفيع من رؤساء دول ومسؤولو حكومات من مختلف القارات.

ويشارك بالمنتدي عشرات الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكا استثماريا من الولايات المتحدة، الاقتصاد العالمي الأكبر، وقرابة 300 متحدث من صناع القرار والمستثمرين والخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة.