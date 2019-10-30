شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تتوقع إنجاز الجسر الجديد مع السعودية بـ 7 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع كمال بن أحمد، وزير المواصلات والاتصالات البحريني، إتمام مشروع الجسر الجديد الموازي لجسر الملك فهد مع السعودية، خلال فترة 7 سنوات مقبلة، منها 5 سنوات للإنشاءات لجسر بطول 25 كيلومتراً، وسنتان للأمور الاستشارية، موضحاً أن هذه التقديرات تعتمد بشكل كبير على رأي الخبراء والفنيين لهذا الجسر.

وقال الوزير في مقابلة مع "العربية" على هامش توقيع العقد الاستشاري للمشروع الجديد، خلال مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية في الرياض، إن هذا المشروع يعد انتقالاً إلى "مرحلة جديدة، ونقوم في الوقت الحالي، بالإعداد لوضع الدراسات والمواصفات البنائية من قبل الخبراء والجهات الاستشارية، ومن بعدها سيكون الطرح للمطورين بقيمة مقدرة 11 مليار ريال".

وأضاف أن هذا المشروع "يحتاج الكثير من الدراسة والوقت لمراجعة العطاءات من تحالفات عالمية.

وتمنى أن ينجز ذلك في فترة سنتين مقبلتين، ويجري من بعدها تعيين المطور لجسر الملك حمد الموازي، وربط سكة حديد بين البحرين والسعودية وهذا يضيف للعلاقات الكبيرة والتاريخية بين البلدين.

وقال إن جسر الملك فهد، القائم حالياً بين البلدين، تنمو عليه الحركة بنسبة 6% سنوياً، "بمعنى أنه وخلال فترة 8 سنوات مقبلة، سيكون الجسر قد وصل إلى طاقته الاستيعابية بشكل كامل".

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ووقعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أمس الثلاثاء، عقد استشاري المرحلة الانتقالية للجسر الموازي لجسر الملك فهد، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية 2019.

وكان كل من الجانبين السعودي والبحريني قد اتفقوا في أغسطس الماضي على تعيين شركة استشارية للبدء في تحديد المواصفات والرسومات الهندسية المطلوبة لمشروع الجسر الجديد الموازي لجسر الملك فهد الرابط بين الدولتين.

وجاء ذلك الإعلان أمس الثلاثاء على هامش انطلاق بمدنية الرياض السعودية فعاليات منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، برعاية صندوق الاستثمارات العامة، ومشاركة 49 شريكاً وحضور رفيع من رؤساء دول ومسؤولو حكومات من مختلف القارات.

ويشارك بالمنتدى عشرات الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكا استثماريا من الولايات المتحدة، الاقتصاد العالمي الأكبر، وقرابة 300 متحدث من صناع القرار والمستثمرين والخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة، بحسب بيانات رسمية سابقة.