شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تعتزم الاستثمار بمشروع كهرباء بـ 11.5 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة الزيت العربية السعودية- "أرامكو السعودية" إنشاء المشروع المشترك للكهرباء في جازان.

وتوقعت الشركة، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن يكون المشروع المشترك مملوكًا بنسبة 46 %لشركة إير برودكتس، و25 %لشركة أكوا باور، و20 %لأرامكو السعودية، و9 %لشركة إير برودكتس قدرة.

والمشروع المشترك مع كل من إيربرودكتس وأكوا باور سيمتلك ويشغل محطة الكهرباء المتكاملة العاملة بتقنيتي التغويز والدورة المركبة للوقود في جازان ووحدة جازان لفصل الهواء.

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وبينت الشركة أن قيمة المشروع تصل إلى 11.5 مليار دولار (43.13 مليار ريال).

وجاء ذلك الإعلان أمس الثلاثاء على هامش انطلاق بمدنية الرياض السعودية فعاليات منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، برعاية صندوق الاستثمارات العامة، ومشاركة 49 شريكاً وحضور رفيع من رؤساء دول ومسؤولو حكومات من مختلف القارات.

ويشارك بالمنتدى عشرات الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكا استثماريا من الولايات المتحدة، الاقتصاد العالمي الأكبر، وقرابة 300 متحدث من صناع القرار والمستثمرين والخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة، بحسب بيانات رسمية سابقة.