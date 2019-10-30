شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو للتجارة تتعاقد على شراء 550 ألف طن نفتا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت تقارير صحفية عن تعاقد شركة أرامكو السعودية للتجارة مؤخرا على شراء 550 ألف طن نفتا.

وأوضح متعاملون أن "أرامكو" حصلت على عقد محدد المدة لشراء حوالي 550 ألف طن من النفتا خلال عام 2020، بحسب وكالة "رويترز".

وستشتري "أرامكو" النفتا من شركة التكرير اليونانية موتور أويل هيلاس.

وبموجب التعاقد ستشتري أرامكو شحنة حجمها 60 ألف طن من النفتا في كل شهر ونصف تقريبا.

وبالأمس، أعلنت شركة أرامكو السعودية عزمها إنشاء المشروع المشترك للكهرباء في جازان.

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ومن المتوقع أن يكون المشروع المشترك مملوكاً بنسبة 46% لشركة إير برودكتس، و25% لشركة أكوا باور، و20% لأرامكو السعودية، و9% لشركة إير برودكتس قدرة.

ووقعت الشركة 7 مذكرات تفاهم وذلك خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019، بحسب العربية نت.

وتمثّل مذكرات التفاهم أوجهاً جديدة للتعاون مع شركات من 6 دول، وهي فرنسا، والنرويج، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأميركية.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.