شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يطلق برنامج الشراكات الرقمية بـ 100 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بنك الرياض عن إطلاق برنامج "الشراكات الرقمية وارتباطها بصندوق استثماري لرأس‏ المال الجريء"، بحجم 100 مليون ريال سعودي.

وأوضح بنك الرياض في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه أول مصرف بالمملكة يمتلك رأس مال جريء للاستثمار في التقنية المالية "الفنتك". ومصطلح "الفنتك" أو التقنية المالية، يعني توظيف التقنية في تطوير كفاءة الخدمات المالية وتنويع طرق استخدامها.

ويهدف برنامج البنك إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع رواد الأعمال والشركات التقنية، ‏وتقديم الحلول والدعم في مجال التقنية المالية، ‏وخلق صناعات جديدة ونماذج أعمال مبتكرة.

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ويسعى البنك بأن يكون هذا البرنامج من أهم المبادرات لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير القطاع المالي.

وجاء ذلك الإعلان بعد أن انطلقت أمس الثلاثاء في السعودية فعاليات منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، برعاية صندوق الاستثمارات العامة، ومشاركة 49 شريكاً وحضور رفيع من رؤساء دول ومسؤولو حكومات من مختلف القارات.

ويشارك بالمنتدى عشرات الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكا استثماريا من الولايات المتحدة، الاقتصاد العالمي الأكبر، وقرابة 300 متحدث من صناع القرار والمستثمرين والخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة، بحسب بيانات رسمية سابقة.