شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية ليقترب تدريجياً من حاجز 0.6900، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.7015، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يدعمان الارتفاع المتوقع، والذي يشترط استمراره الثبات فوق مستوى 0.6785.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6820 والمقاومة 0.6920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد