شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت بتقديم تداولات إيجابية طفيفة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار اختبار مستوى 62.50 كهدف رئيسي أول، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 64.00 كهدف تالي، بينما يمثل الثبات فوق 59.60 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد