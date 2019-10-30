شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح ويتذبذب حول 55.50، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، معتمدين على التأثير الإيجابي لنموذج القاع المزدوج المكتمل مسبقاً، بانتظار زيارة مستوى 57.40 كهدف رئيسي أول، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 54.60 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد