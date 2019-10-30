شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر فوق مستوى 17.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 18.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد