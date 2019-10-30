شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الصاعد الطفيف الآن، ولا يزال دون المتوسط المتحرك 50، في حين إننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1489.00 ومن ثم تحديد الوجهة التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن التعارض بين إيجابية مؤشر ستوكاستيك وسلبية المتوسط المتحرك 50 يقدّم سبب آخر للحيادية. وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة للفترة القادمة، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1470.00 والمقاومة 1510.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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