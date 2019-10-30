شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية جديدة ليبدأ اختبار حاجز 1.2900، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 1.3000 ثم 1.3045 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة المقترحة يتطلب الثبات فوق مستوى 1.2840.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.2960

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد