شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ويحاول الابتعاد عن مستوى 1.1105، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختبار مستوى 1.1180 كهدف رئيسي أول، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.1280 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات فوق 1.1065 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1020 والمقاومة 1.1200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد