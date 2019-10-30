شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتذبذب دون الحاجز– تحليل -30-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس بانتظار تحقيق اختراق الحاجز المستقر عند 2.7000 ليتمكن بذلك من استئناف الهجوم الصاعد والمنتظر سابقا, نتوقع تشكيله حاليا لتذبذب جانبي مؤقت لحين تجميعه للعزم الإيجابي ليسهل ذلك تجاوز الحاجز والبدء بتحقيق الأهداف الرئيسية المتمثلة بمستوى 2.7600 و 2.8385.

نؤكد على أهمية ثبات المتوسط المتحرك 55 حول مستوى 2.6400 ليشكل بدوره دعم إضافي وليقلص من فرص تأثر السعر بسيطرة الميل التصحيحي الهابط قبل وصوله للأهداف المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6350 و 2.7600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق