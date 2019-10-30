شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتحرك ببطء– تحليل - 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتشكيله لتداولات بطيئة بالرغم من ارتكازه ضمن النطاق الصاعد والناتج عن ثبات الدعم المحوري الممتد نحو 840.00 بالإضافة لتشكيل المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي عند 880.00.
حاليا, وبتقديم مؤشر ستوكاستيك لعزم إيجابي إضافي نظرا لاندفاعه فوق مستوى 50, نتوقع بدء تشكيل السعر للهجوم الصاعد ليبدأ بتسجيل الأهداف الإيجابية المستقرة عند 955.00 و 1025.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 890.00 و 955.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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