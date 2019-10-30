شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يشكل تذبذب جانبي مؤقت-تحليل - 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لاستئناف تشكيله للتذبذب الجانبي نظرا لفشله بتجاوز الحاجز المستقر عند 140.25 والذي يشكل بدوره الباب الرئيسي لاستئناف الهجوم الصاعد والمقترح سابقا, ما لم يكتسب السعر عزم إيجابي قوي خلال الفترة الحالية, فإن ذلك قد يجبره على الهبوط بشكل تصحيحي نحو 137.65 ليختبر بذلك مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والموضح بالرسم المرفق.
أما اندفاعه فوق مستوى 140.25 وتقديمه لإغلاق إيجابي فوقه, فإن ذلك سيؤكد استعداده لتشكيل هجوم صاعد جديد وليستهدف من خلاله مستوى 141.25 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 143.15.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.00 و 141.25
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الشرط
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