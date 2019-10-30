شكرا لقرائتكم خبر عن شركة شحن عالمية تبحث التعاون المشترك مع وزارة قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من مجموعة " CMA CGM" الشركة الرائدة عالمياً في مجال الشحن البحرى والخدمات اللوجستية، برئاسة رودولف سعادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للمجموعة، وذلك بحضور رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والعضوين المنتدبين لشؤون النقل البحرى والبرى.

فى بداية اللقاء، رحب الوزير بوفد الشركة مشيدا بالتعاون القائم معها في مشروع "جسور" الذي تتبناه الوزارة لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لدعم المصدرين والمستوردين، لتعزيز التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، ويستهدف في مرحلته الأولى دول شرق أفريقيا، حيث تم إطلاق أولى مراحل المشروع بتقديم خدمة الشحن البحرى على أحد الخطوط الملاحية للشركة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا فى دولة كينيا.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون مع المجموعة العالمية في المرحلة الثانية من مشروع "جسور" والذي يشمل خدمات نقل البضائع والتجميع والتخليص الجمركي وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين، وكذلك تأسيس شركة للتسويق والوساطة لفتح أسواق جديدة، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانيات الشركات التابعة العاملة فى هذه المجالات.

واستمع الوزير إلى عرض من مسؤولي الشركة حول أنشطتها وحجم أعمالها وتواجدها في مختلف الدول حول العالم عبر العديد من الخطوط الملاحية وكذلك أبرز خططها التوسعية ومشروعاتها الحالية والمستقبلية وعروضها فى مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.

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من جانبه، عرض وزير قطاع الأعمال العام جهود الوزارة لاستكمال مشروع "جسور" والخدمات المقدمة من خلاله في الربع الثاني من 2020 ، والتوسع مستقبلا بهدف الوصول إلى كافة الدول الإفريقية، والسعى لاختيار شركة عالمية لإدارة هذه السلسلة المتكاملة من الخدمات، وإعداد دليل إلكتروني بالسلع المصرية المطلوبة للأسواق الإفريقية.

أشاد رئيس المجموعة بمشروع "جسور" معربا عن استعداده للتعاون وتقديم الدعم والخدمات من خلال الاستعانة بما تمتلكه الشركة من خبرات فى هذا المجال وتواجدها في دول أفريقية عدة.

كما أبدى مسؤولي الشركة اهتمامهم بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى مجال تداول الحاويات في بعض المشروعات التوسعية لشركات الإسكندرية وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات.