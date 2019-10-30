شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الاتحادى للإحصاء: 19% من الألمان يعيشون تحت خط الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الاتحادى للإحصاء فى مدينة فيسبادن الألمانية، اليوم الأربعاء، أن حوالى 19% من الألمان يعيشون تحت خط الفقر أو مهددين بذلك.

وقال المكتب "إن عدد المهددين بالفقر والإقصاء الاجتماعي فى ألمانيا يُقدر بـ15.5 مليون شخص، وهو ما يعادل 19% من السكان".



وكان الاتحاد الألماني لحماية الأطفال (دي كيه إس بي) قد ذكر، في بيان، أن هناك نحو 4.4 مليون طفل يعانون من الفقر حاليا في ألمانيا، بزيادة قدرها نحو 1.4 مليون طفل عما كان يُعتقد من قبل.



ويُعرف الاتحاد الأوروبى الشخص الفقير بأنه من يحصل على دخل يقل عن 60% من دخل الفرد المتوسط في بلده.. وبلغ هذا الحد في ألمانيا العام الماضي 1136 يورو شهريا للشخص البالغ الذي يعيش بمفرده، و2385 يورو شهريا بالنسبة لعائلة من شخصين بالغين وطفلين تحت سن 14 عاما.