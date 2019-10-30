شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم شركة "دو" بأعلى وتيرة خلال شهر بعد انخفاض أرباحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، ببورصة دبى خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بأعلى وتيرة تراجع خلال أكثر من شهر، عقب الكشف عن النتائج المالية للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر الماضى.

وأعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، وبلغ حجم الإيرادات 9.4 مليار درهم مقابل 10 مليار درهم بنسبة انخفاض 6.2%، كما تراجعت أرباح الشركة لتسجل 1.294 مليار درهم مقارنة بأرباح قدرها 1.406 مليار درهم بنسبة انخفاض 7.9%.

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ووفقاً لبيانات الشركة، جاء الهبوط فى تلك الفترة لأسباب عدة أولها تراجع الإيرادات بنسبة 6%، وارتفاع مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية وموجودات عقود بنسبة 17% لتصل إلى 218.1 مليون درهم مقابل 186.8 مليون درهم خلال نفس الفترة عام 2018.

ويعود التراجع أيضاً إلى ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 32% لتصل إلى 99.9 مليون درهم مقابل 75.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2018.