شكرا لقرائتكم خبر عن "إيرباص" تعتزم تسليم 860 طائرة تجارية خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركة "إيرباص" تسليم نحو 860 طائرة تجارية خلال العام الجارى، وهو رقم منخفض للشركة المصنعة للطائرات الأوروبية، والتي كان من المفترض أن تسلم عددا يتراوح بين 880 و890 طائرة هذا العام.
وذكرت الشركة - في بيان نقله راديو (فرنسا الدولي) اليوم الأربعاء، أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري سلمت "إيرباص" نحو 571 طائرة مقارنة بـ503 طائرات في نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف البيان أن الشركة تواجه صعوبات خاصة في زيادة إنتاج طائرة "إيه 321 - إيه سي إف"، وهي طائرة ركاب تجارية نفاثة قصيرة المدى إلى متوسطة، وهي الطائرة الوحيدة ذات الجسم الضيق في خطوط إنتاج "إيرباص".
يذكر أن "إيرباص ساس" هي شركة صناعة الطائرات التابعة للشركة الأوروبية للصناعات الجوية، ويقع مقرها في مدينة "تولوز" الفرنسية، وهي ذات نشاط كبير في جميع أنحاء أوروبا، حيث تنتج نحو نصف طائرات العالم النفاثة.
كانت هذه تفاصيل خبر "إيرباص" تعتزم تسليم 860 طائرة تجارية خلال العام الجارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.