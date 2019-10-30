شكرا لقرائتكم خبر عن "إيرباص" تعتزم تسليم 860 طائرة تجارية خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركة "إيرباص" تسليم نحو 860 طائرة تجارية خلال العام الجارى، وهو رقم منخفض للشركة المصنعة للطائرات الأوروبية، والتي كان من المفترض أن تسلم عددا يتراوح بين 880 و890 طائرة هذا العام.

وذكرت الشركة - في بيان نقله راديو (فرنسا الدولي) اليوم الأربعاء، أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري سلمت "إيرباص" نحو 571 طائرة مقارنة بـ503 طائرات في نفس الفترة من العام الماضي.



وأضاف البيان أن الشركة تواجه صعوبات خاصة في زيادة إنتاج طائرة "إيه 321 - إيه سي إف"، وهي طائرة ركاب تجارية نفاثة قصيرة المدى إلى متوسطة، وهي الطائرة الوحيدة ذات الجسم الضيق في خطوط إنتاج "إيرباص".



يذكر أن "إيرباص ساس" هي شركة صناعة الطائرات التابعة للشركة الأوروبية للصناعات الجوية، ويقع مقرها في مدينة "تولوز" الفرنسية، وهي ذات نشاط كبير في جميع أنحاء أوروبا، حيث تنتج نحو نصف طائرات العالم النفاثة.