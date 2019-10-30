شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة النيجر تطرح عطاءات لإنشاء خط كهرباء إقليمي لدول غرب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حكومة النيجر طرح عطاء لإنشاء خط كهرباء في إطار مشروع ربط كهربائي إقليمي لدول غرب أفريقيا يربط بين كل من نيجيريا والنيجر وبنين وبوركينا فاسو، ويبلغ طول خط الكهرباء 104 كيلومترات وتبلغ طاقته 330 كيلووات ويصل بين مدينة جورو باندا والمنطقة الحدودية الواقعة بين النيجر وبوركينا فاسو.

وبموجب الإعلان الحكومي يتعين على الشركات المهتمة بالمشاركة في تنفيذ هذا المشروع تقديم عروضها قبل يوم 26 نوفمبر 2019 على أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج العطاءات في ديسمبر المقبل، أخذا في الاعتبار أن النيجر تحظى بدعم البنك الأفريقي للتنمية في هذا المشروع.

ويشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين الدول الأفريقية الأربع سالفة الذكر تمتد خطوطه الكهربائية لنحو 900 كيلومتر، ويشارك في تمويله كل من بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 567 مليون دولار أمريكي.