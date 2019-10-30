شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم "البحرين للتسهيلات التجارية" بنسبة 0.24% بعد انخفاض أرباحها والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك بعد إعلان شركة البحرين للتسهيلات التجارية، عن تراجع أرباحها بنهاية الربع الثالث من العام الجارى على أساس سنوى، وأيضا انخفاض أرباحها فى فترة التسعة أشهر الأولى من العام.
ووفقا لبيان صحفى لبورصة البحرين، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 18.4% لتبلغ 4.63 مليون دينار فى الربع الثالث من العام الجارى، مقابل 5.67 مليون دينار فى ذات الفترة من العام الماضى، وهبط العائد الأساسى والمخفض على السهم إلى 23 فلس، مقابل 28 فلس.
وبخصوص نتائج الشركة فى الفترة التسعة أشهر الأولى من العام، انخفضت الأرباح لتبلغ 15.46 مليون دينار، مقابل 16.08 مليون دينار فى نفس الشهور من العام الماضى بنسبة 3.8%.
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