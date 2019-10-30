شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال النفط والغاز بين مصر ودولة جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت كل من مصر ودولة جنوب السودان على مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في مجال النفط والغاز، حيث جرت مراسم التوقيع على هامش المشاركة المصرية في مؤتمر جنوب السودان للنفط والطاقة الذى يعقد يومي 29 و30 أكتوبر الجارى في العاصمة جوبا.

وذكرت الخارجية اليوم الأربعاء أن مذكرة التفاهم تعد أول إطار قانوني يُنَظِم العلاقات بين البلدين في مجال النفط والطاقة.

وقام بالتوقيع عن الجانب المصري الكيميائى أشرف الشامى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، بينما وقع Mayen Dong وكيل وزارة البترول عن الجانب الجنوب سودانى.

كما حضر مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم كل من السفير المصرى في جنوب السودان محمد قدح ووزير البترول الجنوب سوداني Awow Daniel، حيث حظيت مراسم التوقيع على اهتمام وسائل الإعلام الجنوب سودانية التي أكدت أن إبرام مذكرة التفاهم يأتي في إطار التوجه الذي يتبناه السيد رئيس الجمهورية لتشجيع الاستثمار المصرى في أفريقيا، مبرزةً من ناحية أخرى المشاركة المصرية الفاعلة في المؤتمر من قبل عدد من كبار مسئولي الشركات المصرية العاملة في مجال النفط والطاقة كشركتي بتروجيت وبتروجاس.