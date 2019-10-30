شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المعنويات الاقتصادية لمنطقة اليورو مع امتداد التشاؤم لقطاع الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات نُشرت اليوم الأربعاء أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو تدهورت في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، إذ امتد التشاؤم الذي يخيم على قطاع الصناعة إلى قطاع الخدمات والمستهلكين في مؤشر سيء لآفاق نمو التكتل.

وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها الرئيسي للمعنويات الاقتصادية في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو نزل إلى 100.8 نقطة في أكتوبرانخفاضا من 101.7 نقطة في الشهر السابق و103.1 في أغسطس.

وجاء التراجع أكبر من متوسط توقعات السوق عند 101.1 نقطة في أكتوبر وهبط بالمؤشر إلى أدنى نقطة منذ يناير 2015.

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وكانت المعنويات في قطاع الخدمات، الذى يشكل ثلثي اقتصاد منطقة اليورو، إيجابية فى سبتمبر بالرغم من التشاؤم العام، لكنها تراجعت تسع نقاط في أكتوبر من 9.5 قبل شهر وهذا أدنى مستوى منذ يونيو 2015.

وتحولت المعنويات للأسوأ أيضا بين المستهلكين، وهو ما استتبع نزولا أيضا في المعنويات بقطاع التجزئة، حيث هبطت المعنويات إلى أقل من الصفر لأول مرة منذ يوليو.

وتوقع المستهلكون في أكتوبر ارتفاعا في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يفسر بعض الشيء تدهور معنوياتهم.

وفي بيان منفصل، قالت المفوضية إن مؤشرها لمناخ الأعمال، الذي يشير إلى المرحلة التي تمر بها دورة الأعمال، ارتفع إلى -0.19 نقطة في أكتوبر من -0.23 قبل شهر، وذلك مقابل توقعات السوق بمزيد من الانخفاض إلى -0.24.