شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الوطنية للتأمينات العامة" توافق على زيادة نسبة مساهمى الأجانب إلى 49% والان مع تفاصيل الخبر
ونصت المادة 7 قبل التعديل على جميع أسهم الشركة اسمية، ويجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطنى دولة الإمارات العربية المتحدة فى أى وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 75% من رأس المال، ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطنى الدولة عن 25%.
وأصبحت المادة بعد التعديل إلى جميع أسهم الشركة اسمية، ويجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطنى دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطنى دول مجلس التعاون الخليجى من الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطنى مجلس التعاون فى أى وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 51% من رأس المال، ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطنى الدولة أو مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى عن 49%.
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