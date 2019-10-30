إنتاج قياسى يسهم فى تسجيل توتال تراجعا فى الأرباح يقل عن المتوقع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال تراجعا أقل من المتوقع لأرباح الربع الثالث بفضل نمو قياسى للإنتاج مقابل تراجع أسعار النفط والغاز لتهبط الأرباح 24 %على أساس سنوي.
وارتفع الإنتاج 8.4% على أساس سنوي لأكثر من ثلاثة ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا، وقالت الشركة إنها في سبيلها لتحقيق زيادة في الإنتاج نسبتها 9% في العام الجاري بفضل مشروعات جديدة وارتفاع الإنتاج في روسيا وأنجولا ونيجيريا والنرويج وبريطانيا.
ونزلت التدفقات النقدية المُعدلة على أساس الدين 2% إلى 7.4 مليار دولار بينما تراجع صافي الربح المعدل 24% إلى 3.02 مليار دولار.
وأمس الثلاثاء، أعلنت منافستها بي.بي هبوط الأرباح 40% بينما ذكرت إيني الإيطالية الأسبوع الماضي أن الأرباح انخفضت 44%.
وقالت توتال إن نمو الإنتاج لاسيما الغاز الطبيعي المسال الذي زاد 55% ساهم في تحقيق تدفقات نقدية قوية.
كما سجلت أنشطة المصب وتشمل التسويق والخدمات فضلا عن التكرير والكيماويات نموا قويا للتدفقات النقدية التي ارتفعت 14% إلي ملياري دولار.
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