شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات العامة السعودى يوقع قرضا بـ10مليارات دولار لتمويل مشاريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودى، توقيع اتفاقية قرض تجسيري مجمع، بقيمة 10 مليارات دولار، لتمويل مشاريع عامة وتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري.

ووفقاً للبيان فإنه سيتم دفع القرض التجسيري المجمع بعد اكتمال صفقة بيع حصة الصندوق في سابك، لصالح شركة أرامكو السعودية

وشمل التحالف الذي تم الاتفاق معه على القرض التجسيري المجمع 10 بنوك عالمية، ضمت بنك أوف أمريكا كوربوريشن، بي إن بي باريباس، سيتي جروب، كريديت أغريكول سي آي بي، إتش إس بي سي، جي بي مورجان، ميزوهو بنك، بنك إم يو إف جي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك سوميتومو ميتسوي المصرفي.

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وتندرج هذه البنوك ضمن المجموعة المصرفية العالمية التي سبق للصندوق الاتفاق معها للحصول على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار في سبتمبر 2018.

وقال رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر بن عثمان الرميان: "من المتوقّع أن توفّر الصفقة المتّفق عليها لبيع حصّة الصندوق في شركة سابك نسبة كبيرة من رأس المال اللازم لتنفيذ برنامج صندوق الاستثمارات العامة الاستثماري، ستجري إعادة استثمار هذه الأصول في تمويل وتنفيذ البرامج الحيوية التي يعمل الصندوق عليها كجزء من أهدافه الاستراتيجية".

وأضاف "وكون أن الإجراءات التنظيمية لاستكمال هذه الصفقة قد تأخذ بعض الوقت حتى يتسنى للصندوق إعادة استثمار حصيلة البيع، فإننا نسعى من خلال هذا القرض إلى تسريع تنفيذ برنامج الاستثمار الطموح، الذي يقوده الصندوق، مع الإبقاء على مستوى محافظ من الديون".