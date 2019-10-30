شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم "داماك" ببورصة دبى بعد إعلانها عدم توزيع أرباح على المساهمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سهم شركة داماك العقارية، ببورصة دبى خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بنسبة 1.14% خاسرا 0.010 درهم ليغلق عند مستوى 0.870 درهم. جاء ذلك بعد إعلان شركة داماك العقارية-دبى، عدم توزيع أرباح على المساهمين فى ظل الربحية المنخفضة وضعف السوق، إذ ترى الإدارة أن الظروف فى ذلك الوقت، وستقوم بتقديم توصية إلى مجلس الإدارة، والأخير يقوم بدوره توصية إلى المساهمين.

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