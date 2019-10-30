شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع العقارات يدفع بورصة دبى للمنطقة الخضراء بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.55% رابحا 14.99 نقطة ليغلق عند مستوى 2754.69 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 128.1 مليون سهم محققة ما قيمته 163.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2616 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 20 سهما، وانخفض 11 سهما، واستقر سهمين.

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وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.55%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.42%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.68%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.91%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.68%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 1.96%.