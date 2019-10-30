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ارتفاع قطاع العقارات يدفع بورصة دبى للمنطقة الخضراء بختام التعاملات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.55% رابحا 14.99 نقطة ليغلق عند مستوى 2754.69 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.

 

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 128.1 مليون سهم محققة ما قيمته 163.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2616 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 20 سهما، وانخفض 11 سهما، واستقر سهمين.

 

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وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.55%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.42%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.68%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.91%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.68%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 1.96%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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