شكرا لقرائتكم خبر عن مصدران: البنك الأوروبى لإعادة الإعمار سيبيع حصته فى بورصة تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيبيع حصته في بورصة اسطنبول البالغة 10% بعد تعيين مسئول تنفيذي سابق في بنك خلق كان مسجونا في الولايات المتحدة رئيسا تنفيذيا للبورصة.

وصرح المصدران لرويترز اليوم الأربعاء بأن البنك الأوروبي أبلغ السلطات التركية بقرار بيع حصته في أسرع وقت ممكن.

وامتنع البنك الأوروبي عن التعقيب ولم يتسن الاتصال ببورصة اسطنبول للتعليق.

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وفي الأسبوع الماضي أوردت رويترز أن البنك يعارض قرار أنقرة تعيين هاكان آتيلا المسؤول التنفيذي السابق في بنك خلق رئيسا تنفيذيا لبورصة اسطنبول.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن تعيين آتيلا كان أحدث تحرك يثير قلق البنك الأوروبي بشأن توجه الشركة المشغلة للبورصة وأقنعه ببيع الحصة وهي ثاني أكبر حصة بعد تلك المملوكة لصندوق الثروة السيادي في تركيا.

وفي 2018، حكم على آتيلا بالسجن 32 شهرا في سجن أمريكي لإدانته بمساعدة إيران في التهرب من عقوبات أمريكية وفي ذلك الوقت ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقضية قائلا إنها هجوم سياسي على حكومته.

وأُطلق سراح آتيلا وعاد إلى تركيا في يوليو، وأعلن وزير المالية التركي براءت ألبيرق الأسبوع الماضي تعيين آتيلا رئيسا تنفيذيا لبورصة اسطنبول.