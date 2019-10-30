شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة.. تبدأ من 110 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 30-10-2019 استقرارا فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى لمعظم الأصناف.

وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 150جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

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كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.