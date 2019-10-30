شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض الطماطم لـ2 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 30-10-2019 انخفاضا الطماطم 50 قرشا للكيلو وفق الأسعار المقررة في سوق العبور للجملة.

وسجلت أسعار الطماطم بين 2-4.5 جنيه للكيلو في حين كانت تتراوح بين 2.5-5 جنيهات بأسعار أمس، واستقر سعر كيلو البطاطس ما بين 2-6 جنيهات، كما سجلت الفاصوليا 8-10جنيهات للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 –4.75 جنيه، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه.

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بينما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.