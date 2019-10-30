شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الدلتا للأسمدة: خطة شاملة للتوافق البيئى مع التحول للربح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للأسمدة، أن الشركة تواصل العمل من أجل التوافق البيئى من خلال إنفاق نحو 250 مليون جنيه هذا العام تزامنا مع اقتراب الشركة من تحقيق أرباح.

وأضاف الدسوقى لـ"الخليج 365"، أن الشركة قامت بعمل إصلاحات متعددة خلال عمرة سبتمبر 2019 في جميع اقسام الشركة، وخاصة قسم إنتاج حامض النيتريك للتغلب علي الانبعاثات الخارجة منه لتطابق قانون البيئة المصري.

وأشار أن مجلس إدارة الشركة يبذل محاولات جادة بالتعاون مع الشركة القابضة من أجل الحصول علي التمويل اللازم لإنشاء وحدة حامض نيتريك جديدة، كما أن الشركة في سبيلها لتوقيع بروتوكول لتمويل المشروع.

وأوضح أن نتائج الشركة قد تحسنت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وانخفضت الخسارة في العام المالي 2018/2019 عن السنة المالية السابقة بنسبة 44% بقيمة 375 مليون جنيه.

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وأوضح عبد الواحد الدسوقى، إن نسبة الانبعاثات انخفضت من حوالي 8000 جزء في المليون، إلي 800 جزء في المليون حيث اقتربت من الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصري، لافتا إلى أن الشركة تحتاج لايجاد وسيلة مساعدة في التمويل الميسر للتغلب علي باقي المشاكل، وبالتالى تبحث الشركة حاليا عن بعض العروض من الشركات المتخصصة لعرض مشروع معالجة مياة الصرف الصناعي.

كذلك تقوم الشركة بتنفيذ الإجراءات اللازمة لربط وحدة الرصد قبل شهر من الٱن، مؤكدا أن الدلتا للأسمدة شركة مملوكة للدولة بنسبة 100%، ومن الواجب دعمها، لأنها تدعم الفلاح المصري بما يعادل نصف إنتاجها من سماد اليوريا وسماد نترات الأمونيوم والأسمدة المختلفة.

وأوضح أن وزارة الري تطالب الشركة بدفع 126 مليون جنيه بدون سند قانونى، وهذا أمر يمثل عبئا على الشركة التى تتعافى تدريجيا .