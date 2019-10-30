شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الفيوم تفوز بالمركز الثالث فى البحث العلمى فى ملتقى الإبداع بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم عن حصول الجامعة على المركز الثالث في محور البحث العلمي في العلوم التطبيقية من ضمن 12 بحث تم تقديمهم في هذا الشأن من أصل 11 جامعة تمثل 5 دول شملت مصر والأردن والإمارات والعراق وفسلطين وذلك خلال الملتقى الطلابي الإبداعي في دورته الحادية والعشرون للعام الجامعي 2019 والذي ينظمه المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي خلال الفترة من 27/10 وحتى 31/10/2019 وتستضيفه جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقوم بتمثيل جامعة الفيوم الدكتور محمد محمد الربيعي بكلية العلوم ومنسق الجامعة بالمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، حيث صرح سيادته أن الجامعة تشارك في الملتقى ببحث مقدم من الطالب عبد الرحمن محمود هاشم محمود تحت عنوان (تطوير منصة تعليم إلكتروني من أجل دعم وتمكين ذوى الإعاقة السمعية في مصر والوطن العربي).



جامعة الفيوم تفوز بالمركز الثالث في البحث العلمي

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جامعة الفيوم تفوز بالمركز الثالث في البحث العلمي



جامعة الفيوم تفوز بالمركز الثالث في البحث العلمي



جامعة الفيوم تفوز بالمركز الثالث في البحث العلمي



جامعة الفيوم تفوز بالمركز الثالث في البحث العلمي