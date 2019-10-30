شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم.. البرتقال بـ2 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
واستقرت أسعار البرتقال البلدى بين 2-4 جنيهات، وسعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، فيما استقر سعر اليوسفي عند 5 جنيهات، وتراوح سعل الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو.
وتراوح سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5-7 جنيهات، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات والبلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحى سجل 20 جنيها.
كما تروتحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2- 4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان للترواح بين 3-6 جنيهات.
والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق ان اسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.
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